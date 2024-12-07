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Инсайдер Романо прокомментировал будущее Дэвиса в «Баварии»

07 Декабря 2024 • 04:49 Комментировать
Бавария
...
Хайденхайм
1 1.09 X 12.50 2 23.00
Через 11 ч. 40 мин.

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о текущей ситуации Альфонсо Дэвиса в «Баварии».

Гранд Бундеслиги работает над продлением контракта левого защитника – текущий договор истекает летом 2025 года. На канадца также претендуют мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед», планирующие подписать его свободным агентом.

Согласно различным слухам, Дэвис стал ближе к договорённости с «Баварией», другие же источники сообщают о намерении игрока провести переговоры с другими клубами. Как утверждает Романо, будущее 24-летнего латераля остаётся неопределённым – он ещё не решил, где планирует выступать в следующем сезоне. В ситуации возможен любой исход.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Манчестер Юнайтед Альфонсо Дэвис Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

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