«Штутгарт» одолел «Унион» с 0:2

Соседи по середине таблицы чемпионата Германии, «Штутгарт» и «Унион», открыли 13-й тур событийным матчем.

Столичная команда играла от обороны и улучила свой шанс на 37-й минуте после навеса Андраща Шефера и удара головой Данило Духи. Сразу после перерыва дальний удар Роберта Скова вовсе шокировал швабов - 0:2. «Штутгарту» повезло ответить голом сразу после розыгрыша мяча с центра поля, когда Ник Вольтемаде вдохнул интригу в игру. Он же спустя восемь минут сравнял счет, и Штутгарт» имел полчаса для того, чтобы вырвать победу. На 69-й минуте не без помощи голкипера «Униона» Атакан Каразор сделал счет 3:2.

«Штутгарт» рванул сразу в топ-пятерку, «Унион» - 11-й.