«Штутгарт» одолел «Унион» с 0:2

Соседи по середине таблицы чемпионата Германии, «Штутгарт» и «Унион», открыли 13-й тур событийным матчем.
Столичная команда играла от обороны и улучила свой шанс на 37-й минуте после навеса Андраща Шефера и удара головой Данило Духи. Сразу после перерыва дальний удар Роберта Скова вовсе шокировал швабов - 0:2. «Штутгарту» повезло ответить голом сразу после розыгрыша мяча с центра поля, когда Ник Вольтемаде вдохнул интригу в игру. Он же спустя восемь минут сравнял счет, и Штутгарт» имел полчаса для того, чтобы вырвать победу. На 69-й минуте не без помощи голкипера «Униона» Атакан Каразор сделал счет 3:2.
«Штутгарт» рванул сразу в топ-пятерку, «Унион» - 11-й.
Протокол игры
|37'Духи Данило (0:1)
|48'Сков Роберт (0:2)
|(1:2) Вольтемаде Ник51'
|(2:2) Вольтемаде Ник59'
|(3:2) Каразор Атакан69'
Нюбель Александр•Стергиу Леонидас46' (Вольтемаде Ник (46') •Руо Антони75' (Хендрикс Рамон (75') •Чейз Анри•Миттельштедт Максимилиан• 34'Каразор Атакан•Штиллер Ангело•Вагноман Йоша•Мийо Энцо90' (Ридер Фабиан (90') •Фюрих Крис75' (Шабо Юлиан (75') •Демирович Эрмедин90' (Кайтель Янник (90')
Рённов Фредерик• 45'Духи Данило• 90'Кверфельд Леопольд85' (Пртайин Иван (85') •Лейте Диогу• 90'Сков Роберт85' (Триммель Кристофер (85') •Роте Том•Шефер Андраш84' (Вертессен Йорбе (84') • 90'Хедира Рани• 90'Чон У-Ён II70' (Сибачо Теозон-Жордан (70') •Холлербах Бенедикт•Скарке Тим 60'66' (Кемляйн Алёша (66')
06 декабря. Стадион "МХП-Арена".
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