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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт» одолел «Унион» с 0:2

07 Декабря 2024 • 00:27 Комментировать
Штутгарт
3:2
Унион Берлин
окончен

Соседи по середине таблицы чемпионата Германии, «Штутгарт» и «Унион», открыли 13-й тур событийным матчем.

Столичная команда играла от обороны и улучила свой шанс на 37-й минуте после навеса Андраща Шефера и удара головой Данило Духи. Сразу после перерыва дальний удар Роберта Скова вовсе шокировал швабов - 0:2. «Штутгарту» повезло ответить голом сразу после розыгрыша мяча с центра поля, когда Ник Вольтемаде вдохнул интригу в игру. Он же спустя восемь минут сравнял счет, и Штутгарт» имел полчаса для того, чтобы вырвать победу. На 69-й минуте не без помощи голкипера «Униона» Атакан Каразор сделал счет 3:2.

«Штутгарт» рванул сразу в топ-пятерку, «Унион» - 11-й.

Протокол игры  
Штутгарт3:2Унион Берлин
  37'Духи Данило (0:1)
  48'Сков Роберт (0:2)
(1:2) Вольтемаде Ник51'  
(2:2) Вольтемаде Ник59'  
(3:2) Каразор Атакан69'  
Нюбель АлександрСтергиу Леонидас 46' (Вольтемаде Ник ( 46') Руо Антони 75' (Хендрикс Рамон ( 75') Чейз АнриМиттельштедт Максимилиан  34'Каразор АтаканШтиллер АнгелоВагноман ЙошаМийо Энцо 90' (Ридер Фабиан ( 90') Фюрих Крис 75' (Шабо Юлиан ( 75') Демирович Эрмедин 90' (Кайтель Янник ( 90')
Запасные: Штенцель ПаскальМаланга ЖарзиньюДиль ЮстинБредлов Фабиан
Рённов Фредерик  45'Духи Данило  90'Кверфельд Леопольд 85' (Пртайин Иван ( 85') Лейте Диогу  90'Сков Роберт 85' (Триммель Кристофер ( 85') Роте ТомШефер Андраш 84' (Вертессен Йорбе ( 84'  90') Хедира Рани  90'Чон У-Ён II 70' (Сибачо Теозон-Жордан ( 70') Холлербах БенедиктСкарке Тим  60' 66' (Кемляйн Алёша ( 66')
Запасные: Тусар ЛюкаЮранович ЙосипХаберер ЯникШволов Александер
06 декабря. Стадион "МХП-Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Унион Берлин Штутгарт

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Ставка и прогноз на матч Штутгарт — Унион чемпионата Германии — 6 декабря 2024
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