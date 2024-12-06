Хаби Алонсо высказался о будущем Та, который может перейти в «Барселону»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо ответил на вопрос о приближающемся уходе Джонатана Та.

Центральный защитник решил не продлевать истекающий контракт с «фармацевтами», поэтому следующим летом будет доступен на правах свободного агента. По слухам, 28-летний игрок уже близок к предварительной договорённости с «Барселоной».

«Мы открыто обсуждали ситуацию прошлым летом, и мы рады, что сейчас Джонатан с нами. Сейчас меня не беспокоит этот вопрос. Та нужен нам до последнего дня сезона. Он очень важен для команды, оказывает серьёзное влияние на игру. Посмотрим, что произойдёт летом. Я считаю, что до этого ещё слишком далеко», – цитирует Mundo Deportivo Алонсо.