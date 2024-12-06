Компани высказался о состоянии Кейна

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани дал комментарий о состоянии нападающего Гарри Кейна. Накануне пресс-служба клуба сообщила о том, что англичанин возобновил беговую работу после травмы, полученной в игре против «Боруссии».

«Я не хочу оказывать давление на медицинский отдел. Но судя по тому, как идут дела, вполне возможно, что Кейн сыграет ещё в одном или в двух матчах в 2024 году. Но всё должно быть правильно», - сказал Компани на пресс-конференции.

В 2024 году «Баварии» осталось сыграть против «Хайденхайма» (7 декабря), «Шахтёра» (10 декабря), «Майнца» (14 декабря) и «РБ Лейпцига» (20 декабря).