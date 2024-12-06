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Компани высказался о состоянии Кейна

06 Декабря 2024 • 21:22 Комментировать
Бавария
...
Хайденхайм
1 1.09 X 11.00 2 19.00
Через 19 ч. 10 мин.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани дал комментарий о состоянии нападающего Гарри Кейна. Накануне пресс-служба клуба сообщила о том, что англичанин возобновил беговую работу после травмы, полученной в игре против «Боруссии».

«Я не хочу оказывать давление на медицинский отдел. Но судя по тому, как идут дела, вполне возможно, что Кейн сыграет ещё в одном или в двух матчах в 2024 году. Но всё должно быть правильно», - сказал Компани на пресс-конференции.

В 2024 году «Баварии» осталось сыграть против «Хайденхайма» (7 декабря), «Шахтёра» (10 декабря), «Майнца» (14 декабря) и «РБ Лейпцига» (20 декабря).

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Бавария Венсан Компани Гарри Кейн ещё теги

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БАВАРИЯ ХАЙДЕНХАЙМ
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