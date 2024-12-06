«Бавария» потеряла двух игроков

Голкипер Мануэль Нойер и полузащитник Серж Гнабри не помогут мюнхенской «Баварии» в поединке очередного тура чемпионата Германии против «Хайденхайма». Об этом сообщил наставник команды Венсан Компани.

«У Нойера проблемы с ребрами. Гнабри, наверное, тоже не примет участия в поединке из-за травмы», - передает слова бельгийского специалиста Goal.com.

Матч «Баварии» и «Хайденхайма» пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева лидируют в турнирной таблице Бундеслиги, а гости располагаются на 16-й позиции.