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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ибрагимович: «У меня никогда не было предложений из Германии»

06 Декабря 2024 • 12:18 Комментировать

Экс-нападающий «Милана» Златан Ибрагимович лестно высказался о немецком чемпионате и, в частности, о мюнхенской «Бавариии».

«Футбол в Германии невероятен. Мне нравятся стадионы в этой стране, потому что они всегда забиты. Неплохо бы было играть за ту же «Баварию», учитывая историю этого клуба и уровень футболистов. Для меня «Бавария» является одним из крупнейших клубов в мире. Я очень восхищаюсь немецким футболом и сборной, но они не смогли бы себе меня позволить. Но если отбросить шутки в сторону, то у меня не было никогда предложений из Германии. Было бы здорово, но у судьбы другие планы», – цитирует Ибрагимовича Sports Illustrated Germany.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Златан Ибрагимович
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