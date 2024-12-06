Президент «Баварии» прокомментировал неудачи команды в ключевых матчах

Глава «Баварии» Герберт Хайнер высказался о не самых убедительных результатах команды в «больших» матчах текущего сезона.

Недавно коллектив Венсана Компани уступил в родных стенах «Байеру» в поединке Кубка Германии (0:1), играя в меньшинстве с 17-й минуты. Ранее мюнхенцы уступили «Барселоне» (1:4) и «Астон Вилле» (0:1) в Лиге чемпионов, а также поделили очки с дортмундской «Боруссией» и всё тем же «Байером» в Бундеслиге (1:1 в обоих случаях).

«Неудачные результаты ключевых матчей? Я не хочу смотреть на это таким образом. Мы провели отличную игру в Дортмунде, как и оба раза с «Байером», мы обыграли «ПСЖ» и разгромили «Штутгарт» 4:0. У нас будет ещё много побед, в том числе и в так называемых больших играх. Нам нужно оставить силы на весну, ключевой отрезок сезона», – поведал в беседе с TZ Хайнер.