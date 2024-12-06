Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн поделился ожиданиями от клубного чемпионата мира

06 Декабря 2024 • 07:15 Комментировать
Бавария
...
Хайденхайм
1 1.09 X 11.00 2 19.00
07.12 17:30

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн получит шанс обзавестись командным трофеем летом следующего года.

Турнир пройдёт в обновлённом формате с июня по июль. Как стало известно по итогам состоявшейся недавно жеребьёвки, соперниками мюнхенцев по групповому этапу будут португальская «Бенфика», аргентинский «Бока Хуниорс» и новозеландский «Окленд Сити».

«Для меня большая честь сыграть с «Баварией» на клубном чемпионате мира. Я с нетерпением жду нового турнира, где мы получим возможность посостязаться с лучшими в мире. Как игрок, ты всегда хочешь выступать на самом высоком уровне. Не терпится узнать, кто станет победителем первого розыгрыша в новом формате», – приводит Bayern & Germany слова Кейна.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Клубный Чемпионат Мира Гарри Кейн ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Декабря
07:20
Прогноз и ставка на точный счёт матча Бавария – Хайденхайм чемпионата Германии — 7 декабря 2024
01:23
Президент «Баварии» ответил, кого видит капитаном команды после Нойера
00:14
Президент «Баварии»: «Рано прощаться с Нойером и Мюллером»
05 Декабря
22:43
«Манчестер Юнайтед» назначил встречу звёздному игроку «Баварии»
20:49
Президент «Баварии»: «Путь Мусиалы в Мюнхене далёк от завершения»
18:56
Кейн уже бегает
18:24
«Бавария» добилась прогресса в переговорах с Дэвисом
13:18
Павлович: «Я полностью здоров»
04 Декабря
21:18
Маттеус отреагировал на критику в адрес Нойера
08:00
В «Баварии» уверены в подписании Вирца, несмотря на огромный ценник
07:31
«Бавария» предложила Мусиале самый дорогой контракт в истории клуба 1
07:14
Киммих и Дэвис хотят остаться в «Баварии» – есть только одна проблема
06:40
«Бавария» лидирует в борьбе за восходящую звезду
03 Декабря
03:52
Агент Боэ высказался о возможном уходе игрока из «Баварии»
01:34
Известны планы «Баварии» по будущему Сане
02 Декабря
11:26
Нойер рассказал о поведении Компани в перерыве матча с «Боруссией»
06:44
Звёздный игрок «Баварии» снизил требования по зарплате и готов остаться
01 Декабря
06:41
Киммих рассказал, когда определится его будущее в «Баварии»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАВАРИЯ ХАЙДЕНХАЙМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Касильяс – второй, Куртуа – четвёртый: назван лучший вратарь XXI века Искусственный интеллект назвал лучшего футболиста в истории: Месси – третий, Роналду – четвёртый Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти Винисиус решил, куда хочет уйти из «Реала» Флик может покинуть «Барселону» - названо условие В «Барселоне» объяснили решение по Левандовски В случае увольнения Анчелотти «Реал» может возглавить… Анчелотти Россия может сыграть с европейской сборной
«Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу»
Спортивные новости
Московское «Динамо» в упорном матче переиграло на выезде СКА Корешков назвал преимущества Волкова, которые могут помочь ему победить Гана во втором бою ЦСКА в овертайме вырвал победу у «Витязя» в КХЛ «Барыс» дома уступил «Спартаку», едва не отыгравшись с 0:3 Экс-игрок «Сочи» рассказал, что может помешать Капризову стать лучшим бомбардиром в НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
06.12.24 в 22:30
Штутгарт Штутгарт
Унион Берлин Унион Берлин
1.54 4.20 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Декабря
07:15 · Германия. Бундеслига
Кейн поделился ожиданиями от клубного чемпионата мира
01:23 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии» ответил, кого видит капитаном команды после Нойера
00:14 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии»: «Рано прощаться с Нойером и Мюллером»
05 Декабря
22:53 · Германия. Бундеслига
Рафинья – второй в топ-5 лигах по результативности в среднем за матч
22:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» назначил встречу звёздному игроку «Баварии»
20:49 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии»: «Путь Мусиалы в Мюнхене далёк от завершения»
18:56 · Германия. Бундеслига
Кейн уже бегает
18:48 · Германия. Бундеслига
«Байер» не хочет отпускать Фримпонга слухи
18:24 · Германия. Бундеслига
«Бавария» добилась прогресса в переговорах с Дэвисом слухи
18:12 · Германия. Бундеслига
Нойера дисквалифицировали на два матча Кубка Германии официально
13:18 · Германия. Бундеслига
Павлович: «Я полностью здоров»
10:48 · Германия. Бундеслига
«Барселона» договорилась о переходе защитника «Байера»
00:42 · Германия. Кубок
«РБ Лейпциг» без проблем разгромил «Айнтрахт»
04 Декабря
21:18 · Германия. Бундеслига
Маттеус отреагировал на критику в адрес Нойера
19:13 · Россия. Премьер-лига
Шутка дня: Клубы РПЛ готовы купить «Зениту» Кейна
16:23 · Англия. Премьер-лига
Хаманн: «Не удивлюсь, если Салах окажется в «Баварии»
15:56 · Германия. Бундеслига
Кроос обратился к Нойеру после красной карточки 1
14:10 · Германия. Кубок
Алонсо – о победе над «Баварией»: «Горжусь своей командой»
14:02 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на защитника «Реала»
11:04 · Германия. Кубок
Алонсо: «Победить «Баварию» на их стадионе – это нечто особенное»
10:55 · Германия. Кубок
Андрих – о победе над «Баварией»: «Мы играли плохо, но мне всё равно»
10:47 · Германия. Бундеслига
Шик ответил на вопрос о травме
10:16 · Германия. Кубок
Киммих – о поражении от «Байера»: «Мы проиграли не из-за удаления»
08:00 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» уверены в подписании Вирца, несмотря на огромный ценник
07:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» предложила Мусиале самый дорогой контракт в истории клуба 1
Все новости