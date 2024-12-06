Кейн поделился ожиданиями от клубного чемпионата мира

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн получит шанс обзавестись командным трофеем летом следующего года.

Турнир пройдёт в обновлённом формате с июня по июль. Как стало известно по итогам состоявшейся недавно жеребьёвки, соперниками мюнхенцев по групповому этапу будут португальская «Бенфика», аргентинский «Бока Хуниорс» и новозеландский «Окленд Сити».

«Для меня большая честь сыграть с «Баварией» на клубном чемпионате мира. Я с нетерпением жду нового турнира, где мы получим возможность посостязаться с лучшими в мире. Как игрок, ты всегда хочешь выступать на самом высоком уровне. Не терпится узнать, кто станет победителем первого розыгрыша в новом формате», – приводит Bayern & Germany слова Кейна.