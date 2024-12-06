Президент «Баварии» ответил, кого видит капитаном команды после Нойера

Глава «Баварии» Герберт Хайнер считает Йозуа Киммиха будущим капитаном команды.

Перспективы 29-летнего хавбека остаются неопределёнными – текущий контракт истекает по окончании сезона. В «Баварии» надеются заключить новый договор с игроком.

«Конечно, мы хотим, чтобы Киммих остался. Я был бы счастлив, если бы он остался в «Баварии» до конца карьеры. Однажды он должен стать нашим капитаном. Беккенбауэр, Маттеус, Эффенберг, Кан, Нойер – кто не хотел бы оказаться с ними в одном ряду? Болельщики будут вечно ими восхищаться. Йо всегда выкладывается на 110%, настоящий образец для подражания в нашей команде, и он должен оставаться таковым», – поведал в интервью TZ Хайнер.