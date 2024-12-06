Президент «Баварии»: «Рано прощаться с Нойером и Мюллером»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался на тему приближающегося ухода Мануэля Нойера и Томаса Мюллера.

Контракт обоих футболистов истекает летом следующего года. Пока неясно, продолжат ли они выступать за клуб в следующем сезоне. Не исключено, что оба решат завершить карьеру.

«Рано прощаться с Нойером и Мюллером, – отвечает Хайнер на утверждение о том, что домашний для «Баварии» финал Лиги чемпионов может стать красивым прощанием для легенд клуба. – Давайте просто скажем, что это было бы особое событие для них обоих. Эти двое – настоящие иконы «Баварии», они показывают новым поколениям ценности клуба. Мы хотим, чтобы такие личности оставались с нами даже после завершения игровой карьеры», – цитирует Bayern & Germany Хайнера.