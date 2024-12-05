Рафинья – второй в топ-5 лигах по результативности в среднем за матч

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас проводит свой самый результативный сезон в карьере.

27-летний футболист записывает на свой счёт 1,5 результативных действия в среднем за 90 минут в текущей кампании – второй показатель среди всех представителей пяти ведущих европейских лиг, сообщает Barca Universal. Выше в рейтинге располагается только Гарри Кейн из «Баварии» с 1,53 голами и ассистами на 90 минут. Третью строчку занимает Омар Мармуш из «Айнтрахта» (1,47), четвёртую позицию делят Мохамед Салах и Роберт Левандовски из «Ливерпуля» и «Барселоны» соответственно – по 1,2 у каждого.

Рафинья Диас отметился 16 голами и 10 ассистами, проведя 21 поединок за команду Ханса-Дитера Флика.