Президент «Баварии»: «Путь Мусиалы в Мюнхене далёк от завершения»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Джамала Мусиалы.

— Его путь в «Баварии» далек от завершения. Большой финансовый пакет? Что ж, мы действительно хотим его сохранить. Джамал — абсолютный универсал. Сейчас он уже превратился в одного из лучших игроков мира, — цитирует Хайнера TZ Munchen.

В этом сезоне Мусиала появился на поле в 18 матчах во всех турнирах, забил десять мячей и стал автором четырех голевых передач.

Действующий контракт 21-летнего футболиста с «Баварией» рассчитан до июня 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость немца в 130 млн евро.