Кейн уже бегает

Нападающий Гарри Кейн получил травму на прошлой неделе, когда «Бавария» проводила матч Бундеслиги против дортмундской «Боруссии». Появлялась информация о том, что англичанин пропустит как минимум две недели.

Впрочем, у Кейна есть шансы вернуться на футбольное поле раньше. «Бавария» в четверг опубликовала видео, на котором англичанин занимается беговой работой.

«После разрыва мышечных волокон Кейн приступает в беговым тренировкам», - говорится в сообщении мюнхенцев.

Ближайший матч чемпионата Германии «Бавария» проведёт в субботу, 7 декабря, - против «Хайденхайма» на своём поле.