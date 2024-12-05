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«Байер» не хочет отпускать Фримпонга слухи

05 Декабря 2024 • 18:48 Комментировать
Байер Л
...
Санкт-Паули
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07.12 17:30

Леверкузенский «Байер» не планирует продавать своего полузащитника Жереми Фримпонга в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

При этом источник отмечает, что в трудовом договоре 23-летнего нидерландца прописана сумма отступных, которая составляет меньше 40 миллионов евро. Отмечается, что по условиям контракта следующим летом сумма выкупа не изменится.

В нынешнем сезоне Фримпонг появился на поле в 20 матчах во всех турнирах, отметился двумя голами и стал автором семи результативных передач.

Действующий контракт Фримпонга с «Байером» рассчитан до лета 2028 года.

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