«Бавария» добилась прогресса в переговорах с Дэвисом

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис может остаться в мюнхенском клубе.

Как сообщает Sky Sports DE, «Бавария» добилась значительного прогресса в вопросе продления контракта с 23-летним футболистом. По данным источника, переговоры идут позитивно и многие вопросы уже закрыты, но необходимо уточнить некоторые детали. Отмечается, что новое соглашение будет долгосрочным.

Подчеркивается, что «Манчестер Юнайтед», который заинтересован в услугах Дэвиса, знает, что игрок, скорее всего, продлит контракт с «Баварией».

Напомним, текущий договор Дэвиса с «Баварией» истекает в конце июня 2025 года.