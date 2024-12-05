Недавно опытнейший голкипер «Баварии» Мануэль Нойер получил красную карточку впервые в карьере. Случилось это в игре мюнхенского гранда с «Байером» (0:1) в Кубке Германии.

По информации пресс-службы Немецкого футбольного союза, вратарь получил дисквалификацию на два матча Кубка Германии.

Напомним, что инцидент в матче с участием Ману случился на 17-й минуте. Он в излюбленном стиле вышел за пределы своей штрафной площадки и сбил Джереми Фримпонга.

Спортивный суд Немецкого футбольного союза оценил поступок Нойера, как неспортивное поведение.

В Бундеслиге же «Бавария» пока первая, 30 очков. Отрыв от «Айнтрахта» со второго места – четыре балла.

Нойер: «Я извинился»