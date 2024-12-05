Павлович: «Я полностью здоров»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Александр Павлович рассказал о восстановлении после перелома ключицы.

«Я полностью здоров, меня уже ничего не беспокоит. Я очень рад. Делаю всё возможное, чтобы вернуться в стартовый состав. Я сделаю всё, что от меня зависит, а там посмотрим», - цитирует Павловича BILD.

20-летний воспитанник «Баварии» принял участие в 10 матчах мюнхенского клуба в нынешнем сезоне, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость Павловича оценивается в 50 миллионов евро.

В субботу, 7-го декабря, «Бавария» примет на своём поле «Хайденхайм» в рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги.