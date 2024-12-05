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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» договорилась о переходе защитника «Байера»

05 Декабря 2024 • 10:48 Комментировать

«Барселона» определилась с первым трансфером в 2025-м году.

Как сообщает Fichajes, этим подписанием станет защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та. Руководство каталонского клуба уже согласовало личные условия с футболистом и его окружением. Ожидается, что 28-летний немец присоединится к «Барселоне» летом на правах свободного агента.

Та является лидером обороны «Байера», в нынешнем сезоне он сыграл 21 матч за клуб из Леверкузена и отметился одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника сборной Германии в 30 миллионов евро, его контракт с «Байером» истекает летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Джонатан Та
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