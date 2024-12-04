Маттеус отреагировал на критику в адрес Нойера

Знаменитый экс-футболист Лотар Маттеус высказался о критике, с которой столкнулся голкипер «Баварии» Мануэль Нойер.

38-летний вратарь получил красную карточку на 17-й минуте недавнего матча Кубка Германии против «Байера». Оставшись в меньшинстве, мюнхенцы не смогли избежать поражения – 0:1.

«Конечно, удаление Нойера сыграло решающую роль, но разговоры о том, что он слишком стар, звучат дёшево. После поражения от «Барселоны» я тоже его критиковал, но в последние недели я увидел Мануэля, напомнившего себя образца лучших времён. В матче с «ПСЖ» он с лёгкостью справился с несколькими такими ситуациями [как эпизод с удалением против «Байера»], против «Боруссии» совершил сейв мирового класса. Это настоящее чудо, что он получил свою первую красную после 2000 официальных игр в карьере, учитывая его стиль игры», – сказал в интервью Bild Маттеус.