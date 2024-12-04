Кроос обратился к Нойеру после красной карточки

«Бавария» вылетела из Кубка Германии, проиграв дома «Байеру» со счётом 0:1. Ключевым в игре стало удаление вратаря Мануэля Нойера, случившееся уже на 17-й минуте. После игры опытный вратарь сделал в социальных сетях публикацию с извинениями. Экс-игрок «Баварии» Тони Кроос не считает, что Нойер должен извиняться.

«Хватит извиняться!» - написал Кроос, добавив эмодзи с козлом. Так Тони дал понять, что считает Нойера величайшим вратарём всех времён.

Следующий матч «Бавария» проведёт уже в субботу, 7 декабря, - против «Хайденхайма» на своём поле. Игра стартует в 17:30 по московскому времени.