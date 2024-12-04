«Бавария» нацелилась на защитника «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио имеет вариант трудоустройства в топ-клубе немецкой Бундеслиги. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям журналистов, заполучить игрока в свои ряды хочет мюнхенская «Бавария». Ранее в прессе также сообщалось об интересе к Асенсио со стороны владельцев «Манчестер Сити», однако сам игрок не захотел вести переговоры. Срок действующего контракта Рауля с «королевским» клубом истекает летом 2026 года.

«Бавария» набрала 30 баллов после 12 туров чемпионата Германии. Подопечные Венсана Компани опережают идущий вторым «Айнтрахт» на четыре очка.