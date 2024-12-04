Шик ответил на вопрос о травме

Нападающий леверкузенского «Байера» Патрик Шик ответил на вопрос о своей травме после матча с «Баварией» (1:0).

«В матче против «Униона» я получил удар в бедро, снова почувствовал боль в игре с «Баварией», больше ничего не могу сказать, пока не знаю», - цитирует Шика BILD.

Шик появился на поле в перерыве матча с «Баварией», но был заменён уже через 15 минут.

28-летний чех сыграл 18 матчей за «Байер» во всех турнирах нынешнего сезона, забил девять голов и отдал одну голевую передачу. Контракт Шика с клубом из Леверкузена рассчитано до 30 июня 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.