В «Баварии» уверены в подписании Вирца, несмотря на огромный ценник

«Бавария» намерена осуществить громкий трансфер полузащитника «Байера» Флориана Вирца.

Молодой лидер «фармацевтов» – главная цель мюнхенского гранда на летнее трансферное окно. По сведениям журналистов Тоби Альтшеффля и Кристиана Фалька, в «Баварии» уверены, что смогут позволить себе подписание Вирца, несмотря на установленный «Байером» ценник в размере 150 млн евро. Мюнхенцы работают над сокращением расходов, однако это не должно сказаться на сделке по 21-летней немецкой звезде.

Интерес к Флориану Вирцу, по многочисленным слухам, также проявляют мадридский «Реал», «Барселона» и «Манчестер Сити».