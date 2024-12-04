«Бавария» предложила Мусиале самый дорогой контракт в истории клуба

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала в скором времени может заключить новый договор.

Как известно, боссы мюнхенцев намерены продлить контракт 21-летней звезды до 2030 года. По информации Bayern & Germany, соглашение Мусиалы станет самым дорогим в истории клуба, если игрок его подпишет. Зарплата атакующего хавбека превысит отметку в 20 млн евро в год, как ранее в случае с Робертом Левандовски и Гарри Кейном, но именно сделка с Мусиалой будет самой крупной в истории мюнхенского гранда – всё дело в длительности договора. За пять лет немец заработает более 100 млн евро.

Известно также, что Джамал Мусиала готов надолго остаться в «Баварии». Сторонам осталось лишь урегулировать финансовые детали сотрудничества.