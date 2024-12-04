Киммих и Дэвис хотят остаться в «Баварии» – есть только одна проблема

Полузащитник Йозуа Киммих и защитник Альфонсо Дэвис хотели бы продлить свои контракты с «Баварией».

Договоры обоих футболистов истекают по окончании сезона, поэтому мюнхенский гранд рискует упустить своих звёзд бесплатно. По данным журналистов Тоби Альтшеффля и Кристиана Фалька, и Киммих, и Дэвис хотят остаться в «Баварии», и в клубе наслышаны об их намерениях. Осталась лишь одна трудность – финансовая.

Руководство «Баварии» хотело бы сократить зарплату Киммиха, которая в настоящий момент составляет порядка 20 млн евро в год, но сделать это будет почти невозможно, учитывая статус хавбека при Венсане Компани. С Дэвисом ситуация аналогичная: игрок требует зарплату в 16 млн евро в год и 15 млн евро в виде подписного бонуса, но клуб не готов удовлетворить такие запросы.