«Бавария» лидирует в борьбе за восходящую звезду

Полузащитник «Хоффенхайма» Том Бишоф попал на радары «Баварии».

19-летний футболист только в нынешнем сезоне начал регулярно выходить в стартовом составе, но уже привлёк интерес ведущих клубов Бундеслиги. По сообщениям Sport Bild, «Бавария» опережает «РБ Лейпциг», франкфуртский «Айнтрахт» и «Штутгарт» в борьбе за перспективного хавбека. Контракт игрока истекает летом следующего года, поэтому по окончании сезона он может быть подписан на правах свободного агента.

Том Бишоф провёл 16 поединков за «Хоффенхайм» в нынешней кампании, став автором одного забитого гола и двух результативных передач. Стоимость юного немца, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 3,5 млн евро.