«Боруссия» готова продать вингера, на которого претендовали топ-клубы

Футболист дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален может сменить клуб уже в январское трансферное окно.

Нидерландец не имеет регулярного места в стартовом составе, и руководство «шмелей» готово выслушать по нему предложения в январе, докладывает журналист Патрик Бергер. Дортмундский клуб запрашивает за 25-летнего игрока всего 25-30 млн евро. Сам вингер также настроен уйти.

Дониэлл Мален пополнил ряды «Боруссии» летом 2021 года, перебравшись из ПСВ за 30 млн евро. В нынешнем сезоне футболист записал на свой счёт четыре забитых мяча и одну голевую передачу, проведя 17 поединков за команду Нури Шахина во всех турнирах.