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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер получил первую красную карточку в карьере

03 Декабря 2024 • 23:12 Комментировать (3)

В эти минуты проходит матч 1/8 финала Кубка Германии между мюнхенской «Баварией» и «Байером».

На 17-й минуте встречи красную карточку получил голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, сбивший за пределами штрафной Джереми Фримпонга. Стоит отметить, это первое удаление 38-летнего немца в карьере.

На данный момент идёт 20-я минута встречи, счёт не открыт.

В нынешнем сезоне Нойер сыграл 18 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей.

После 12 туров «Бавария» под руководством Компани занимает первое место в турнирной таблице, отрыв от «Айнтрахта», идущего вторым, составляет четыре зачётных балла.

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Бавария Мануэль Нойер Байер ещё теги
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Комментарии (3) Все комментарии
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CELTIC FROST
03 Декабря 2024 в 23:44
Не люблю его. при всех вратарских заслугах. Еще с 2010-го. Крыса натуральная - антипод джентльмена Клозе. например. По труду - и честь. Ману))
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Alex1972
03 Декабря 2024 в 23:21
Кейн Нойеру : Спасибо за ещё один "трофей", пид..р.. 🤭😁
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Барсaфобия
03 Декабря 2024 в 23:14
Лучше бы завершил карьеру...
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