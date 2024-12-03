Нойер получил первую красную карточку в карьере

В эти минуты проходит матч 1/8 финала Кубка Германии между мюнхенской «Баварией» и «Байером».

На 17-й минуте встречи красную карточку получил голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, сбивший за пределами штрафной Джереми Фримпонга. Стоит отметить, это первое удаление 38-летнего немца в карьере.

На данный момент идёт 20-я минута встречи, счёт не открыт.

В нынешнем сезоне Нойер сыграл 18 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей.

После 12 туров «Бавария» под руководством Компани занимает первое место в турнирной таблице, отрыв от «Айнтрахта», идущего вторым, составляет четыре зачётных балла.