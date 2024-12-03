Экс-игрок «Ливерпуля» преуменьшил уровень Кейна: «Он забивал много пенальти»

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Германии Дитман Хаманн преуменьшил уровень нападающего «Баварии» Гарри Кейна.

«Он забивает голы в Германии, но он забивает много пенальти. Я думаю, что нужно задавать вопрос о его будущем. Сможет ли Кейн возглавлять линию атаки сборной Англии на чемпионате мира? Я смотрю на его игру, и мне иногда кажется, что нет. Я не знаю, в чём дело, но его выступления, особенно за сборную, были не очень хорошими. У меня большие сомнения по поводу того, будет ли Кейн основным нападающим на чемпионате мира – 2026. Тренер должен принять решение», - сказал Хаманн Genting Casino.

С начала 2025 года главным тренером сборной Англии будет Томас Тухель.