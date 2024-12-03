«Бавария» сделала заявление о состоянии Сарагосы

Полузащитник «Баварии» Брайан Сарагосы, который на правах аренды выступает за «Осасуну», угодил в лазарет. Мюнхенский клуб сделал заявление на этот счёт на страницах своего официального сайта.

«Выступающий в аренде игрок «Баварии» Брайан Сарагоса выбыл до дальнейшего уведомления. Нападающий, временно выступающий за «Осасуну», получил перелом плюсневой кости в игре против «Севильи» в понедельник вечером», - говорится в сообщении на сайте мюнхенцев.

За «Осасуну» 23-летний Сарагоса провёл 15 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол и пять голевых передач на партнёров.

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