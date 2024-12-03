«Байер» ведёт переговоры с Бонифасе о продлении контракта

Леверкузенский «Байер» не планирует расставаться с нападающим Виктором Бонифасе.

Как сообщает Sky Germany, руководство клуба уже начало переговоры о продлении контракта с футболистом. Отмечается, что Бонифасе счастлив в «Байере», вероятность сделки высока. Действующее соглашение нигерийца с клубом истекает в 2028-м году, «Байер» хочет обезопасить себя от ухода одного из лидеров, увеличив ему зарплату. Новый контракт будет рассчитан до июня 2029-го года.

На данный момент нападающий восстанавливается от травмы.

23-летний Бонифасе сыграл 15 матчей за «Байер» во всех турнирах нынешнего сезона, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.