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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тен Хаг может возглавить «РБ Лейпциг»

03 Декабря 2024 • 10:57 Комментировать

«РБ Лейпциг» продолжает переживать спад, что провоцирует слухи о возможной смене главного тренера Марко Розе.

Как сообщил журналист Патрик Бергер, одним из кандидатов на пост главного тренера клуба в случае отставки Розе является экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, который в данный момент находится без работы.

«РБ Лейпциг» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии, последние два матча подопечные Розе проиграли. В Лиге чемпионов дела складываются куда хуже, в пяти матчах немецкий клуб набрал ноль очков, и располагается в нижней части турнирной таблицы.

Завтра, 4-го декабря, «РБ Лейпциг» примет на своём поле «Айнтрахт» в рамках 1/8 финала Кубка Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Эрик тен Хаг
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