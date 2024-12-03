Тен Хаг может возглавить «РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» продолжает переживать спад, что провоцирует слухи о возможной смене главного тренера Марко Розе.

Как сообщил журналист Патрик Бергер, одним из кандидатов на пост главного тренера клуба в случае отставки Розе является экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, который в данный момент находится без работы.

«РБ Лейпциг» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии, последние два матча подопечные Розе проиграли. В Лиге чемпионов дела складываются куда хуже, в пяти матчах немецкий клуб набрал ноль очков, и располагается в нижней части турнирной таблицы.

Завтра, 4-го декабря, «РБ Лейпциг» примет на своём поле «Айнтрахт» в рамках 1/8 финала Кубка Германии.