Агент Боэ высказался о возможном уходе игрока из «Баварии»

Правый защитник «Баварии» Саша Боэ не планирует покидать клуб в обозримом будущем.

Француз пропустил значительную часть матчей нынешнего сезона из-за травмы. 24-летний игрок всего дважды вышел в стартовом составе мюнхенцев при Венсане Компани, однако слухи о вероятном уходе латераля в январе имеют мало общего с действительностью.

«Саша счастлив в «Баварии». Он любит клуб, тренер ему доверяет. Его цель – выиграть всё с «Баварией», – приводит журналист Фабрицио Романо слова агента защитника.

Саша Боэ пополнил ряды мюнхенского гранда в начале текущего года, перебравшись из турецкого «Галатасарая». Стоимость трансфера составила 30 млн евро.