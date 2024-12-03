Известны планы «Баварии» по будущему Сане

Контракт вингера «Баварии» Лероя Сане истекает летом следующего года.

В мюнхенском клубе по-прежнему допускают возможность продления договора 28-летнего игрока, однако хотят значительно сократить его зарплату и предложить сделку, по условиям которой доход немца будет напрямую зависеть от его выступлений. По сообщениям журналиста Флориана Плеттенберга, итоговое решение вряд ли будет принято до марта-апреля. Отмечается также, что в «Баварии» готовы рассмотреть выгодные предложения по Сане в январское трансферное окно, при этом сам футболист не собирается уходить до конца сезона.

Лерой Сане принял участие в 14 поединках команды в текущей кампании, отметившись тремя забитыми голами.