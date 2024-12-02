«Реал» нацелился на полузащитника с ценником в 50 млн евро

Хавбек франкфуртского «Айнтрахта» Хуго Ларссон заинтересовал мадридский «Реал».

«Сливочные» наблюдают за молодым шведом ещё со времён его выступления на родине за «Мальмё». По данным журналиста Патрика Бергера, гранд Ла Лиги рассматривает возможность трансфера 20-летнего игрока, за которого «Айнтрахт» потребует не менее 50 млн евро. В числе претендентов также фигурируют «Манчестер Юнайтед» и другие европейские топ-клубы.

Хуго Ларссон отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей в 19 матчах нынешней кампании за франкфуртский коллектив. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 28 млн евро.