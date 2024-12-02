Агент Сарагосы: «Тухель не выпускал Брайана, чтобы насолить «Баварии»

Агент вингера «Баварии» Брайана Сарагосы Ману Санчез рассказал о недопонимании с бывшим главным тренером мюнхенцев Томасом Тухелем.

«Как только Сарагоса перешёл в «Баварию», то клуб сообщил Тухелю, что собирается расстаться с ним. Это стало ключевым моментом. Руководство верило в Брайана, но, мне кажется, что Томас не выпускал Сарагосу на поле, чтобы насолить клубу. Он был очень зол. Это было очень странно, потому что до этого мы встречались с Тухелем, Томас говорил, что видит Брайана в составе», - цитирует Санчеза Relevo.

Нынешний сезон Сарагоса проводит на правах аренды в «Осасуне», за которую он сыграл 14 матчей, забил один гол и отдал пять голевых передач.