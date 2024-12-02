На выходных «РБ Лейпциг» проиграл на своём поле «Вольфсбургу» со счётом 1:5. Это лишь усилило давление на рулевого «быков» Марко Розе. Специалиста и раньше критиковали – после пяти туров Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» располагается в нижней части таблицы с нулём в графе набранных очков.

Как сообщает портал TodoFichajes, в случае увольнения Розе «РБ Лейпциг» может обратиться к кандидатуре Хави. После ухода из «Барселоны» молодой тренер говорил о желании взять творческий отпуск. Впрочем, Хави может вернуться к тренерской работе раньше, чем планировал.

«РБ Лейпциг» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии.