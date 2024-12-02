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«Бавария» не планирует покупать нападающего зимой

02 Декабря 2024 • 13:45 Комментировать

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд заявил, что мюнхенский клуб не планирует приобретать нападающего в зимнее трансферное окно после травмы Гарри Кейна.

«Мы полностью уверены в нашем составе. Конечно, Гарри – это особенный игрок, его нельзя заменить. Но мы не можем позволить себе подписать второго Кейна. Как уже говорил наш тренер, у нас есть много вариантов, у нас хороший подбор игроков в атаке», – цитирует Фройнда Bayern&Germany.

Отметим, что по информации СМИ восстановление 31-летнего нападающего может занять две недели.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн Кристоф Фройнд ещё теги
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