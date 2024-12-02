«Бавария» не планирует покупать нападающего зимой

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд заявил, что мюнхенский клуб не планирует приобретать нападающего в зимнее трансферное окно после травмы Гарри Кейна.

«Мы полностью уверены в нашем составе. Конечно, Гарри – это особенный игрок, его нельзя заменить. Но мы не можем позволить себе подписать второго Кейна. Как уже говорил наш тренер, у нас есть много вариантов, у нас хороший подбор игроков в атаке», – цитирует Фройнда Bayern&Germany.

Отметим, что по информации СМИ восстановление 31-летнего нападающего может занять две недели.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии.