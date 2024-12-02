Кейн оптимистично высказался о травме

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн угодил в лазарет по итогам субботнего матча Бундеслиги против «Боруссии» (ничья 1:1). В публикации в социальных сетях звёздный английский футболист выразил оптимизм по поводу своего состояния.

«Небольшое напряжение мышц, так что сейчас самое время восстановиться. Спасибо за все сообщения», - написал Кейн.

Ранее в прессе появилась информация о сроках восстановления 31-летнего Кейна. В нынешнем сезоне нападающий провёл 19 матчей, в которых записал на свой счёт 20 голов и 9 результативных передач на партнёров.

После двенадцати туров «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии с 30 очками (девять побед и три ничьи).