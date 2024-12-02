Компани: «Невозможно заменить Кейна»

Наставник «Баварии» Венсан Компани ответил на вопрос о сроках восстановления нападающего Гарри Кейна.

«Всегда тяжело сказать точные сроки, есть шанс, что он сыграет в этом году, но несколько игр Гарри точно пропустит.

Замена Кейну? Его невозможно заменить, это игрок высочайшего класса, но мы найдём решение. В матче против «Байера» на этой позиции могут сыграть Мюллер, Тель, Олисе, Гнабри, Сане, Мусиала – это футболисты, которые умеют забивать голы. Но, как я уже и сказал ранее, невозможно полноценно заменить Кейна», – цитирует Компани Bayern&Germany.

Завтра, 3-го декабря, подопечные Компани примут на своём поле «Байер» в рамках 1/8 финала Кубка Германии.