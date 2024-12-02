Нойер рассказал о поведении Компани в перерыве матча с «Боруссией»

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о поведении главного тренера Венсана Компани в перерыве матча с дортмундской «Боруссией» (1:1).

«Он был сосредоточен и объяснил, что нам нужно улучшить. Компани не кричал, не ругался, просто провёл аналитику», – цитирует Нойера BILD.

Отмечается, что футболистам нравится поведение Компани в перерыве, который проводит глубокую аналитику не только после матча, но и по ходу встречи.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая ближайшего преследователя на четыре зачётных балла.

Завтра, 3-го ноября, подопечным Компани предстоит сыграть с «Байером» в рамках 1/8 финала Кубка Германии.