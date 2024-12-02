Звёздный игрок «Баварии» снизил требования по зарплате и готов остаться

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис близок к продлению контракта с клубом.

Договор канадца истекает после завершения текущего сезона, а обсуждения сторон, стартовавшие уже давно, пока не привели к успеху. По данным Sport1, ситуация изменилась: Дэвис поумерил требования по зарплате – теперь он близок к подписанию нового соглашения с мюнхенским клубом.

По многочисленным слухам, за положением дел Альфонсо Дэвиса в «Баварии» внимательно следили мадридский «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», рассматривающие возможность приглашения игрока в качестве свободного агента следующим летом.