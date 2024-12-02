Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Звёздный игрок «Баварии» снизил требования по зарплате и готов остаться

02 Декабря 2024 • 06:44 Комментировать
Бавария
...
Хайденхайм
07.12 17:30

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис близок к продлению контракта с клубом.

Договор канадца истекает после завершения текущего сезона, а обсуждения сторон, стартовавшие уже давно, пока не привели к успеху. По данным Sport1, ситуация изменилась: Дэвис поумерил требования по зарплате – теперь он близок к подписанию нового соглашения с мюнхенским клубом.

По многочисленным слухам, за положением дел Альфонсо Дэвиса в «Баварии» внимательно следили мадридский «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», рассматривающие возможность приглашения игрока в качестве свободного агента следующим летом.

👍 3
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Альфонсо Дэвис

Новости по матчу

01 Декабря
06:41
Киммих рассказал, когда определится его будущее в «Баварии»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАВАРИЯ ХАЙДЕНХАЙМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Боссы «Реала» предали тренера, у Зидана появилось неожиданное место работы, а Неймар вернётся в топ-клуб: в главных слухах недели Романцев прокомментировал решение Карпина по Дзюбе У Гвардиолы спросили, является ли «Ливерпуль» лучшей командой Европы Роналду сделал заявление после второго дубля подряд «Реал» обратился к Зидану за помощью «Реал» обратился к «Барселоне» Тренер «Ливерпуля» Слот ответил на слова Беллингема «Реал» и «Ливерпуль» могут совершить громкий обмен игроками Появились хорошие новости по Мбаппе и Беллингему Маршрутка для Месси: как Россия удивляла великого аргентинца
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию «Реал» - «Хетафе»: Реал» - «Хетафе - 2:0 Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом»
Спортивные новости
«Динамо» в овертайме дожало «Куньлунь» в матче КХЛ «Трактор» взял верх над «Автомобилистом» в КХЛ «Салават Юлаев» разобрался со «Спартаком» в КХЛ СКА в гостях выиграл результативную перестрелку у «Амура» Гол Окулова принёс ЦСКА победу над «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Декабря
06:44 · Германия. Бундеслига
Звёздный игрок «Баварии» снизил требования по зарплате и готов остаться
01 Декабря
21:35 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» устроил разгром «Хайденхайму»
19:45 · Германия. Бундеслига
Дубль Буркардта позволил «Майнцу» одолеть «Хоффенхайм»
14:57 · Германия. Бундеслига
Названы сроки восстановления Кейна
14:52 · Германия. Бундеслига
«Бавария» назвала диагноз Кейна
11:37 · Германия. Бундеслига
Глава «Барселоны» выбрал замену Левандовски 1
07:11 · Германия. Бундеслига
Компани ответил, как меняется игра «Баварии» без Кейна
06:41 · Германия. Бундеслига
Киммих рассказал, когда определится его будущее в «Баварии»
06:21 · Германия. Бундеслига
Мюллер признал, что «Боруссия» удивила «Баварию»
05:45 · Германия. Бундеслига
Упамекано – о матче с «Боруссией»: «Я сказал Гирасси, что он не забьёт»
30 Ноября
23:26 · Германия. Бундеслига
Компани оценил игру «Баварии» в матче с «Боруссией»
23:18 · Германия. Бундеслига
Компани высказался о травме Кейна
23:14 · Германия. Бундеслига
Мюллер – о ничьей с «Боруссией»: «Справедливый результат»
23:01 · Германия. Бундеслига
​Шик повторил клубный рекорд «Байера»
22:59 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Мы плохо сыграли в первом тайме»
22:45 · Германия. Бундеслига
Появилась информация о возможном назначении Хаби Алонсо в «Реал»
22:26 · Германия. Бундеслига
«Бавария» ушла от поражения в матче с «Боруссией» Дортмунд
22:08 · Германия. Бундеслига
Только два вратаря опережают Нойера по количеству матчей в Бундеслиге
21:35 · Германия. Бундеслига
«Бавария» пропустила впервые за 697 минут
21:26 · Германия. Бундеслига
«Бавария» потеряла Кейна в матче с «Боруссией»
21:23 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» выигрывает первый тайм у «Баварии» в «немецком класико»
20:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
19:33 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» и «Бавария» назвали составы на очную битву
19:29 · Германия. Бундеслига
«Байер», «Аугсбург» и «Фрайбург» отпраздновали победы
19:24 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» забил 5 мячей в гостях у «РБ Лейпцига»
Все новости