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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» устроил разгром «Хайденхайму»

01 Декабря 2024 • 21:35 Комментировать
Хайденхайм
0:4
Айнтрахт Фр
окончен

12-й тур чемпионата Германии закрыли «Хайденхайм» и «Айнтрахт».

Первый момент создал Артур Теате дальним выстрелом в штангу. На 22-й минуте Омар Мармуш в штрафной открыл счет. Фарес Шаиби сразу после перерыва его удвоил. Гости уже громили противника после очередного гола Мармуша. А на 90-й минуте восклицательный знак поставил Уго Экитике ударом в пустые ворота - 0:4.

«Айнтрахт» - второй, соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Хайденхайм0:4Айнтрахт Фр
  22'Мармуш Омар (0:1)
  49'Шаиби Фарес (0:2)
  58'Мармуш Омар (0:3)
  90'Экитике Уго (0:4)
Мюллер КевинБуш МарнонМайнка ПатрикГимбер БенедиктФёренбах ЙонасДорш Никлас 82' (Бек Адриан ( 82') Малони Леннард 55' (Шиммер Штефан ( 55') Шёппнер ЯнВаннер Пауль 46' (Конте Сирлорд ( 46') Кауфманн Миккель 68' (Бройниг Максимилиан ( 68') Шенца Лео 56' (Хонсак Матиас ( 56')
Запасные: Зирслебен ТимТраоре Омар ХактабФеллер ФранкТоеркауф Норман
Трапп КевинКристенсен РасмусТута  33' 68' (Коллинс Ннамди ( 68') Кох РобинТеате Артур  90'Гётце Марио 68' (Кнауфф Ансгар ( 68') Схири ЭльесЛарссон Хуго 79' (Хёйлунн Оскар ( 79') Браун Натаниэль 73' (Экитике Уго ( 73') Матанович Игорь 46' (Шаиби Фарес ( 46') Мармуш Омар
Запасные: Узун КанСантос КауаНкунку НильсДауд Махмуд
01 декабря. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).
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