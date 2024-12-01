«Айнтрахт» устроил разгром «Хайденхайму»

12-й тур чемпионата Германии закрыли «Хайденхайм» и «Айнтрахт».
Первый момент создал Артур Теате дальним выстрелом в штангу. На 22-й минуте Омар Мармуш в штрафной открыл счет. Фарес Шаиби сразу после перерыва его удвоил. Гости уже громили противника после очередного гола Мармуша. А на 90-й минуте восклицательный знак поставил Уго Экитике ударом в пустые ворота - 0:4.
«Айнтрахт» - второй, соперник - третий с конца.
Протокол игры
|22'Мармуш Омар (0:1)
|49'Шаиби Фарес (0:2)
|58'Мармуш Омар (0:3)
|90'Экитике Уго (0:4)
Мюллер Кевин•Буш Марнон•Майнка Патрик•Гимбер Бенедикт•Фёренбах Йонас•Дорш Никлас82' (Бек Адриан (82') •Малони Леннард55' (Шиммер Штефан (55') •Шёппнер Ян•Ваннер Пауль46' (Конте Сирлорд (46') •Кауфманн Миккель68' (Бройниг Максимилиан (68') •Шенца Лео56' (Хонсак Матиас (56')
Трапп Кевин•Кристенсен Расмус•Тута 33'68' (Коллинс Ннамди (68') •Кох Робин•Теате Артур• 90'Гётце Марио68' (Кнауфф Ансгар (68') •Схири Эльес•Ларссон Хуго79' (Хёйлунн Оскар (79') •Браун Натаниэль73' (Экитике Уго (73') •Матанович Игорь46' (Шаиби Фарес (46') •Мармуш Омар
Запасные: Узун Кан•Сантос Кауа•Нкунку Нильс•Дауд Махмуд
01 декабря. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).
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