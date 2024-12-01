«Айнтрахт» устроил разгром «Хайденхайму»

12-й тур чемпионата Германии закрыли «Хайденхайм» и «Айнтрахт».

Первый момент создал Артур Теате дальним выстрелом в штангу. На 22-й минуте Омар Мармуш в штрафной открыл счет. Фарес Шаиби сразу после перерыва его удвоил. Гости уже громили противника после очередного гола Мармуша. А на 90-й минуте восклицательный знак поставил Уго Экитике ударом в пустые ворота - 0:4.

«Айнтрахт» - второй, соперник - третий с конца.