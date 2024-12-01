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Дубль Буркардта позволил «Майнцу» одолеть «Хоффенхайм»

01 Декабря 2024 • 19:45 Комментировать
Майнц
2:0
Хоффенхайм
окончен

В 12-м туре чемпионата Германии «Майнц» принимал «Хоффенхайм».

Уже на четвертой минуте Джонатан Буркардт открыл счет. Якоб Бруун-Ларсен упустил чудо-момент - промах. На 24-й минуте Буркардт оформил дубль. У героя матча было еще два шанса, но хет-трик не состоялся. На 90-й минуте классно сыграл вратарь, отразив сложный удар Арминдо Зиба.

«Майнц» выиграл три матча подряд и идет седьмым, противник - 14-й.

Протокол игры  
Майнц2:0Хоффенхайм
(1:0) Буркардт Джонатан4'  
(2:0) Буркардт Джонатан24'  
Центнер РобинДа Коста ДанниБель ШтефанКор ДоминикКаси Антони 73' (Видмер Сильван ( 73') Мвене Филлипп  16' 90' (Верачниг Николас ( 90') Сано КаисуАмири НадимНебель Пауль 87' (Хон Хён-Сок ( 87') Чхэ-Сон Ли IIБуркардт Джонатан 90' (Зиб Арминдо ( 90')
Запасные: Баркок АйменЙенц МорицЛяйч МаксимХанче-Ольсен АндреасРисс Лассе
Бауманн ОливерКадержабек Павел  32' 46' (Жендрей Валентен ( 46') Акпогума КевинНсоки СтэнлиПрасс Александр 79' (Гайгер Деннис ( 79') Стах Антон  47'Бишоф ТомГложек АдамКрамарич Андрей  28' 68' (Моэрстедт Макс ( 68') Бруун-Ларсен Якоб 79' (Бериша Мергим ( 79') Табакович Харис 68' (Журасек Давид ( 68')
Запасные: Хранак РобинСамассеку ДиадиФилипп ЛукаТохумджу Умут
01 декабря. Стадион "МЕВА Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Майнц Хоффенхайм

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Ставка и прогноз на матч Майнц — Хоффенхайм чемпионата Германии — 1 декабря 2024
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