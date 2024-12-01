Дубль Буркардта позволил «Майнцу» одолеть «Хоффенхайм»

В 12-м туре чемпионата Германии «Майнц» принимал «Хоффенхайм».

Уже на четвертой минуте Джонатан Буркардт открыл счет. Якоб Бруун-Ларсен упустил чудо-момент - промах. На 24-й минуте Буркардт оформил дубль. У героя матча было еще два шанса, но хет-трик не состоялся. На 90-й минуте классно сыграл вратарь, отразив сложный удар Арминдо Зиба.

«Майнц» выиграл три матча подряд и идет седьмым, противник - 14-й.