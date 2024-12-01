Дубль Буркардта позволил «Майнцу» одолеть «Хоффенхайм»

В 12-м туре чемпионата Германии «Майнц» принимал «Хоффенхайм».
Уже на четвертой минуте Джонатан Буркардт открыл счет. Якоб Бруун-Ларсен упустил чудо-момент - промах. На 24-й минуте Буркардт оформил дубль. У героя матча было еще два шанса, но хет-трик не состоялся. На 90-й минуте классно сыграл вратарь, отразив сложный удар Арминдо Зиба.
«Майнц» выиграл три матча подряд и идет седьмым, противник - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Буркардт Джонатан4'
|(2:0) Буркардт Джонатан24'
Центнер Робин•Да Коста Данни•Бель Штефан•Кор Доминик•Каси Антони73' (Видмер Сильван (73') •Мвене Филлипп 16'90' (Верачниг Николас (90') •Сано Каису•Амири Надим•Небель Пауль87' (Хон Хён-Сок (87') •Чхэ-Сон Ли II•Буркардт Джонатан90' (Зиб Арминдо (90')
Бауманн Оливер•Кадержабек Павел 32'46' (Жендрей Валентен (46') •Акпогума Кевин•Нсоки Стэнли•Прасс Александр79' (Гайгер Деннис (79') •Стах Антон• 47'Бишоф Том•Гложек Адам•Крамарич Андрей 28'68' (Моэрстедт Макс (68') •Бруун-Ларсен Якоб79' (Бериша Мергим (79') •Табакович Харис68' (Журасек Давид (68')
Запасные: Хранак Робин•Самассеку Диади•Филипп Лука•Тохумджу Умут
01 декабря. Стадион "МЕВА Арена".
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