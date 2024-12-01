Названы сроки восстановления Кейна

Форвард Гарри Кейн травмировался в субботнем матче немецкой Бундеслиги против «Боруссии» в Дортмунде (ничья 1:1). В первый день зимы «Бавария» назвала диагноз Кейна, но ничего не сообщила о предполагаемых сроках восстановления английского форварда.

Согласно информации Bild, восстановление Кейна займёт как минимум две недели. Если всё сложится хорошо, то англичанин сможет сыграть за «Баварию» в последнем матче 2024 года против «РБ Лейпцига». Эта игра состоится в пятницу, 20 декабря.

На счету Кейна 20 голов и 9 голевых передач на партнёров в 19 официальных матчах сезона 2024/2025.