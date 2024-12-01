«Бавария» назвала диагноз Кейна

Нападающий Гарри Кейн получил повреждение в субботнем гостевом матче Бундеслиги против дортмундской «Боруссии». На официальном сайте «Баварии» сообщается, что у Кейна в ходе медицинского обследования выявили небольшое растяжение мышц правого бедра.

Сроки восстановления 31-летнего Кейна пресс-служба мюнхенского клуба не прогнозирует.

Отметим, что в 19 официальных матчах сезона 2024/2025 Гарри Кейн записал на свой счёт 20 голов и 9 результативных передач на партнёров.

Напомним, что субботний матч чемпионата Германии между «Боруссией» и «Баварией» завершился вничью со счётом 1:1.