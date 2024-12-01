Глава «Барселоны» выбрал замену Левандовски

Форвард немецкого «Айнтрахта» Омар Мармуш может перейти в европейский топ-клуб. По информации Tipsblabet, заинтересованность в услугах игрока проявляет каталонская «Барселона». Представители «сине-гранатовых» просматривали игрока во время матча Лиги Европы с датским «Мидтьюлланном».

Глава «сине-гранатовых» Жоан Лапорта рассматривает Мармуша в качестве замены опытному поляку Роберту Левандовски. Срок трудового соглашения Омара с «Айнтрахтом» рассчитан до середины 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне египтянин поучаствовал в 18 поединках, в которых записал на свой счет 15 забитых мячей и 11 голевых передач.