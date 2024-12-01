Компани ответил, как меняется игра «Баварии» без Кейна

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о важности для команды нападающего Гарри Кейна.

Английский футболист получил травму в субботнем матче Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» (1:1). Форварда пришлось заменить на 33-й минуте при минимальном счёте в пользу «шмелей». В оставшееся время мюнхенцы смогли отыграться – на 85-й минуте отличился Джамал Мусиала.

«Конечно, трудно компенсировать отсутствие Гарри, учитывая его способность забивать, но мы с самого начала говорили о доверии нашему составу. Во втором тайме нам удалось создать много моментов. Команда очень качественно играет в атаке. Сложно заменить Кейна кем-то одним, но с тем подбором игроков, что у нас есть, мы можем решить эту проблему иначе», – цитирует Bayern & Germany Компани.