Киммих рассказал, когда определится его будущее в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих не намерен затягивать с переговорами по новому контракту.

Договор 29-летнего футболиста истекает по окончании текущего сезона. В мюнхенском клубе надеются сохранить одного из лидеров, однако сторонам ещё предстоит согласовать условия дальнейшего сотрудничества.

«Я не буду ждать до лета. Зимой я сяду и постараюсь оценить всю картину в целом, чтобы принять верное решение», – приводит журналист Флориан Плеттенберг высказывания универсального хавбека.

Интерес к Йозуа Киммиху приписывается мадридскому «Реалу», «Барселоне», «Манчестер Сити» и другим европейским грандам.