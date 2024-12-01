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Киммих рассказал, когда определится его будущее в «Баварии»

01 Декабря 2024 • 06:41 Комментировать
Бавария
...
Хайденхайм
07.12 17:30

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих не намерен затягивать с переговорами по новому контракту.

Договор 29-летнего футболиста истекает по окончании текущего сезона. В мюнхенском клубе надеются сохранить одного из лидеров, однако сторонам ещё предстоит согласовать условия дальнейшего сотрудничества.

«Я не буду ждать до лета. Зимой я сяду и постараюсь оценить всю картину в целом, чтобы принять верное решение», – приводит журналист Флориан Плеттенберг высказывания универсального хавбека.

Интерес к Йозуа Киммиху приписывается мадридскому «Реалу», «Барселоне», «Манчестер Сити» и другим европейским грандам.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих

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БАВАРИЯ ХАЙДЕНХАЙМ
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