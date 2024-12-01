Мюллер признал, что «Боруссия» удивила «Баварию»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер заявил, что дортмундской «Боруссии» удалось удивить его команду.

К перерыву «шмели» были впереди благодаря голу Джейми Бано-Гиттенса, забитому на 27-й минуте. Преимущество хозяев поля сохранялось вплоть до 85-й минуты, когда Джамал Мусиала поразил ворота и помог «Баварии» избежать первого поражения в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.

«Меня удивил первый тайм, поскольку мы не были привычно агрессивны, либо «Боруссия» действовала агрессивнее обычного. Им удалось нас немного удивить. Мы играли слишком расслабленно, когда владели мячом», – приводит ESPN слова Мюллера.